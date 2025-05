Aeroporto Friuli, utile netto raddoppiato nel bilancio 2024

(Teleborsa) -si conferma in crescita, secondo il bilancio approvato dall’Assemblea dei soci di Aeroporto Friuli-Venezia Giulia, che ha registrato un utile netto di 4,77 milioni di euro (+49,4% rispetto al 2023), con un EBITDA di 9,8 milioni (+51,6%) e investimenti per 12 milioni di euro. Nel 2024 sono stati registrati 1.319.813 passeggeri, +41,5% rispetto al 2023. Un trend positivo confermato anche dai datiiulia ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027, con la riconferma di tutti i membri uscenti: Antonio Marano (Presidente), Marco Consalvo (Amministratore Delegato), Rita Cozzi, Roberta Neri e Laura Pascotto.