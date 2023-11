Seduta moderatamente positiva per l'indice del settore telecomunicazioni (+0,50%), acquisti a mani basse su Unidata

comparto telecomunicazioni in Italia

(Teleborsa) - Senza grandi spunti rialzisti il, che ha chiuso attorno ai livelli precedenti, in sintonia con l', che mostra un progresso moderato.Ilha aperto a 9.241,8, in aumento dello 0,50%, mentre l'mostra un vantaggio similare dello 0,21% a 286.Tra ledi Piazza Affari del comparto telecomunicazioni, piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +1,21%.Tra le azioni del, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,93%.