USA, morto all'età di 100 anni Henry Kissinger

(Teleborsa) - Si è spento nella sua casa in Connecticut l'ex segretario di Stato americano Henry Kissinger: lo scorso maggio aveva compiuto 100 anni. Figura discussa, tra chi lo considerava une chi, tra i suoi ultimi impegni pubblici, un incontro nella residenza a Washington dell'ambasciatrice italiana Mariangela Zappia con la premier Giorgia Meloni lo scorso luglio.La strategia e l'eccellenza diplomatica di Henry Kissinger hanno plasmato la politica globale per tutto il XX secolo. La sua influenza e la sua eredità continueranno a riverberarsi anche nel XXI secolo", ha scritto su X la presidente della Commissione"È una perdita tremenda sia per i nostri Paesi sia per il mondo", ha scritt in un post su X l'ambasciatore cinese negli Usa, Xie Feng, in quello che è il primo commento ufficiale di Pechino sulla vicenda. "La storia ricorderà" il contributo di Kissinger alle relazioni Cina-Usa e "rimarrà sempre vivo nei cuori del popolo cinese come un vecchio amico molto apprezzato".Per il Presidente russo Putin, Henry Kissinger è stato "un diplomatico eccezionale, un uomo di Stato saggio e lungimirante che per molti decenni ha goduto in tutto il mondo di un'autorità meritata". Lo riferisce la Tass che cita un messaggio di condoglianze alla famiglia pubblicato sul sito dAnche il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha scritto su X cheed è sempre rimasto vicino alla sua tedesca terra natia. Il mondo perde un diplomatico speciale".Per Macron "Ovviamente, cordoglio anchei che definiscescrive il vicepremier e ministro degli Esteri