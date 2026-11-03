Milano 3-nov
49.942 -0,01%
Nasdaq 3-nov
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Dow Jones 3-nov
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Londra 3-nov
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Francoforte 3-nov
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New York: vendite diffuse su Henry Schein

Migliori e peggiori
New York: vendite diffuse su Henry Schein
(Teleborsa) - A picco la società di forniture medicali per dentisti e medici, che presenta un pessimo -4,28%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Henry Schein rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di Henry Schein è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 86,18 USD, mentre il primo supporto è stimato a 80,34. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 92,02.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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