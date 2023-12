BPER, requisiti patrimoniali superiori a minimi BCE

BPER Banca

(Teleborsa) -ha ricevuto dalla Banca Centrale Europea (BCE), a conclusione del processo annuale di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP), la notifica della nuova decisione in materia di requisiti prudenziali da rispettare su base consolidata.In base agli esiti del processo di revisione e valutazione prudenziale condotto nel corso del 2023, con riferimento alla data del 31 dicembre 2022 e ad ogni altra informazione pertinente ricevuta successivamente, la BCE ha stabilito che, dal 1° gennaio 2024, BPER debba mantenere su base consolidata un coefficiente minimo di capitale in termini di Common Equity Tier 1 ratio (CET1 ratio) pari all’8,54%, costituito dalla somma del requisito minimo regolamentare di Pillar 1, pari al 4,5%, del requisito aggiuntivo di Pillar 2, pari all’1,38% e del Combined Buffer Requirement pari al 2,66%, mentre il requisito minimo del Totale dei Fondi Propri dovrà essere pari al 13,11%.I coefficienti patrimoniali proforma di BPER a livello consolidato al 30 settembre 2023 risultano pari a: Common Equity Tier 1 (CET1) ratio proforma pari a 14,9%; Total Capital ratio proforma pari a 18,6%.Tali valori risultano significativamente superiori ai requisiti patrimoniali minimi richiesti dalla BCE.