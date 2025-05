BPER, ottenute tutte le autorizzazioni BCE per OPS su Pop Sondrio

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di scambio () volontaria promossa sulla totalità delle azioni dida, laha rilasciato: l'autorizzazione per l'acquisizione diretta di una partecipazione di controllo in BP Sondrio, nonché per l'acquisizione indiretta di una partecipazione di controllo in Banca della Nuova Terra; l'autorizzazione per l'acquisto, da parte di BPER, di partecipazioni dirette e indirette che, complessivamente, superano il 10% dei fondi propri consolidati del gruppo bancario di BPER.BPER segnala che, a seguito di tali autorizzazioni, i procedimenti autorizzativi avviati presso la BCE si sono tutti positivamente conclusi, mentre ilconnesso all'autorizzazione regolamentare prevista dalla normativa vigentenei termini di legge.