Eni entra nel Gold Standard delle Nazioni Unite per l’impegno nella riduzione delle emissioni di metano

Eni

(Teleborsa) -ha annunciato di aver ricevuto ilnell’ambito del programma(OGMP 2.0) come riportato oggi nel report dell(IMEO) pubblicato dallo United Nations Environment Programme (UNEP). Alla base del riconoscimento da parte delle Nazioni Unite c’è ladi Eni per aver migliorato notevolmente il suo piano di implementazione per il reporting delle emissioni di metano, in linea con le raccomandazioni del programma OGMP 2.0.Questo riconoscimento da parte delle Nazioni Unite conferma l’efficacia delladidi Eni, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni di metano, tema che ha assunto un ruolo centrale nelEni conferma infatti laal di sotto dello 0,2% in linea con l’obiettivo “well below 0,2 %” della Oil and Gas Climate Initiative (OGCI) al 2025, che Eni ha già raggiunto, continuando ad agire in particolar modo sulla riduzione delle emissioni fuggitive e mediante progetti per l’abbattimento di metano da venting e flaring. Nel 2022 tale dato si è attestato allo 0,08%.LeEni di metano si sono ridotte di più del 50% nel 2022 rispetto al 2018, in particolare grazie alla implementazione di campagne LDAR (Leak Detection And Repair) nella quasi totalità degli asset operati Eni.Nel 2022 Eni ha contributo a lanciare con OGCI l’iniziativa, che oggi conta più di 90 compagnie aderenti. Al fine di garantire una sempre maggiore trasparenza nella rendicontazione delle emissioni di metano, Eni sta implementando un piano di misurazione sui siti in cui opera utilizzando le migliori tecnologie disponibili sul mercato, in linea con le linee guida internazionali condivise nel programma OGMP 2.0. Tale campagna consentirà alla Società di stabilire anche un nuovo obiettivo di riduzione delle emissioni nel 2024.L’impegno di Eni nella riduzione delle emissioni di metano è una delle leve del piano Eni didelle operazioni, che include anche la progressiva riduzione delle emissioni da flaring di routine e investimenti in, avendo come obiettivo quello di azzerare le emissioni nette Scope 1+2 del business Upstream al 2030 e di tutti i business Eni al 2035.