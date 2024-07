UN Global Compact Network Italia: ACEA aderisce a "Manifesto per le persone e la Società"

(Teleborsa) -a: l'Amministratore delegato di ACEA Fabrizio Palermo ha firmato il Manifesto “Imprese per le Persone e la Società”, il testo rivolto alle aziende e redatto dalla rete locale del Global Compact delle Nazioni Unite, la più grande iniziativa di sostenibilità d’impresa al mondo.: integrare la dimensione sociale nelle strategie aziendali e potenziare la creazione di valore sociale da parte delle imprese; rispettare i Diritti Umani e i Diritti del Lavoro; sviluppare una cultura dell’inclusione, del rispetto delle diversità e dell’equità; impegnarsi per il benessere dei lavoratori; identificare azioni e sinergie di corporate finance a favore della dimensione sociale; promuovere pratiche che rafforzino l’equità e riducano le disuguaglianze.Con la firma del Manifesto - si legge nella nota -per generare valore a lungo termine anche nella catena di fornitura e nelle comunità in cui opera. ACEA si impegna così a promuovere pratiche aziendali che contribuiscano al benessere delle persone e della società, allineandosi agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU, al fine di assicurare un futuro equo e sostenibile alle generazioni a venire, non lasciando nessuno indietro.Il Global Compact delle Nazioni Unite è un’iniziativa speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite che ha il mandato di guidare e sostenere la comunità imprenditoriale globale nel promuovere gli obiettivi e i valori delle Nazioni Unite attraverso pratiche aziendali responsabili. Con più di 20.000 aziende e oltre 3.500 firmatari non profit con s