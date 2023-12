Al via al "click day" per il lavoro domestico: più di 86mila domande, solo 9.500 potranno essere accolte

(Teleborsa) - Si è aperto oggi il secondo "" del decreto flussi 2023 per il settore "", dopo quello del 2 dicembre per "lavoro non stagionale". Le istanze potranno essere trasmesse, in via definitiva, esclusivamente con le consuete. Saranno complessivamente 136.000, ha ricordato il Ministero dell'Interno, i lavoratori non comunitari che potranno fare ingresso regolarmente in Italia grazie al decreto flussi 2023: 52.770 ingressi per lavoro subordinato non stagionale, 680 ingressi per lavoro autonomo e 82.550 ingressi per lavoro subordinato stagionale.Per agevolare le operazioni, dal 30 ottobre al 26 novembre 2023, è stata data la possibilità di precompilare i moduli di domanda, tramite il "Portale Servizi ALI". Al termine della, risultano inserite, delle quali, in particolare, 253.473 relative al lavoro subordinato non stagionale, 260.953 relative al lavoro stagionale,alIldi quest’anno ha ampliato in generale ingressi previsti e ha previsto, dopo anni, anche una quota degli ingressi riservata a lavoratori non comunitari nel settore domestico. Lo scheda del decreto prevede l’ingresso dinon stagionali nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria nel 2023, 9.500 unità nel 2024 e 9.500 unità nel 2025. Questo vuol dire che quest'anno solo una domanda su nove sarà accolta.In base ai dati pubblicati nel Rapporto 2023 di, il 55,6% dei lavoratori domestici ha più di 50 anni, il 21,4% supera la soglia dei 60 anni di età e solo il 19,3% ha un’età inferiore ai 40 anni. L’età media delletende ad essere spostata più verso l’alto, rispetto a colf e baby-sitter: il 35,5% delle prime (contro il 32,9% delle colf) ha infatti tra i 50 e 59 anni, mentre il 26,7% (contro il 16,4% delle seconde) ha più di 60 anni. Complessivamente lache ha superato i 50 anni è del 62,2%, mentre tra colf e baby-sitter la percentuale è del 49,3%.La gran parte dei collaboratori proviene dall’: paesi come Romania, Ucraina, Moldavia, Albania contribuiscono a circa la metà (51%) dell’occupazione domestica italiana. A seguire, circa il 14% dei lavoratori è originario dell’, il 14% viene da, ad esclusione delle Filippine da dove arriva il 10,6% dei collaboratori mentre dall’Africa arriva il 9,6%.L’(Associazione nazionale famiglie datori di lavoro domestico) ha calcolato che le potenziali entrate per le casse dello Stato saranno pari aIl prossimo click day per "lavoro stagionale" è previsto alle ore 9:00 del 12 dicembre. Tutte le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2023.