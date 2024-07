ZES, l'ira delle imprese: Fitto contro l'Agenzia delle Entrate

(Teleborsa) - Laper lao ha provocato un'ondata di, mentre leattaccano il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR,. La polemica si concentra sulla drasticaa causa delle risorse limitate, nonostante il successo della misura che ha visto un numero di domande quasi quadruplicato rispetto all'anno precedente.Il ministroha accusato l'dichiarando che "le domande presentate per il tax credit sono significativamente maggiori di quelle registrate in passato, pari quasi a". "Occorre - prosegue Fitto - capire se tale dato è il frutto dell'applicazione del criterio della prenotazione, e dunque sovrastimato, oppure se rappresenta un ammontare di investimenti effettivi. In ogni caso, questa valutazione richiede unche si sta già svolgendo, ma chese solo il Direttore dell'Agenzia delle Entrate avesse condiviso i dati e le valutazioni prima di adottare il provvedimento".Fitto ha inoltre ricordato che il credito d'imposta Sud, nato nel 2016 con uno stanziamento di 617 milioni di euro all'anno, è stato progressivamente aumentato fino aper incentivare gli investimenti nel Sud. "Il Governo Meloni ha deciso di stanziare maggiori risorse, pari a 1,8 miliardi di euro, per incentivare gli investimenti al Sud", ha sottolineato il ministro.Secondo Fitto, il provvedimento adottato dall'Agenzia delle Entrate, che fissa l'entità dell'aiuto concesso a circa il 17%, è stato preso senza un adeguato confronto. "Il termine per adottare quel provvedimento era", ha dichiarato Fitto, aggiungendo che il successo della misura è evidenziato dalla, del Governo e delle imprese.Il ministro ha anche precisato che l'estensione della Zona Economica Speciale a tutto il Mezzogiorno, riforma voluta dal Governo, ha rafforzato l'agevolazionee incrementando le risorse a disposizione da 1,4 a 1,8 miliardi di euro. "Su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze,con un tetto massimo di spesa per evitare imprevedibili effetti finanziari sul bilancio dello Stato," ha spiegato Fitto.In base ai dati acquisiti, su, solo 2. "È evidente che ci troviamo di fronte a un dato che dovrà essere attentamente verificato dal Governo," ha concluso Fitto. Tuttavia, il grande interesse sollevato dalla misura, con oltre 9 miliardi di euro di investimenti incentivabili nel Mezzogiorno, rappresenta un