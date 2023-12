Credemtel acquisisce il 10% delle quote di FlairBit, consolidando l'impegno nell'innovazione e nella trasformazione digitale

Credem

(Teleborsa) - Credemtel, società del Gruppoattiva nell’offerta di servizi digitali ad aziende e Pubblica Amministrazione,società fondata nel 2015 che offre prodotti e servizi di consulenza che combinano tecnologie all'avanguardia come l'estensione di internet al mondo degli oggetti e dei luoghi che ci circondano nella vita di tutti i giorni (IoT, acronimo di Internet of Things), l'intelligenza artificiale e lo sviluppo di applicazioni digitali per migliorare la gestione del business delle imprese. L'operazione,, è in linea con la strategia aziendale di investire in settori innovativi nell’ambito del progetto di Corporate Venture Capital di Credem, tra i principali gruppi bancari nazionali e tra i più solidi a livello europeo.Nello specifico, con questa iniziativa Credemtel, guidata da Giancarlo Caroli,e il posizionamento nell'ambito della trasformazione digitale per le imprese, in un contesto di mercato che vede registrare un forte aumento di fatturato legato a progetti d’intelligenza artificiale in Italia, che nel 2022 è passato da 380 a 500 milioni di euro (fonte dati: Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano - Intelligenza artificiale trend di mercato e prospettiva delle imprese)."L’industria 4.0 ed in particolare le soluzioni IoT consentono alle imprese di migliorare i modelli di business creando nuove modalità di interazione con clienti e partner. L’aumento della produttività e dell’efficienza delle operazioni aziendali sono i principali obiettivi di una piattaforma IoT capace di gestire efficacemente un volume imponente di dati", ha dichiarato. "Questa partecipazione è un passo importante nella nostra missione di offrire soluzioni innovative nel contesto dell’intelligenza artificiale e FlairBit, con la sua comprovata esperienza nel settore dell’Internet of Things, ci consentirà di ampliare ulteriormente l’offerta e di aiutare i clienti nel trasformare i dati in informazioni fruibili", conclude Caroli."Questa partnership rappresenta un'opportunità unica per la società di crescere e innovare insieme a un Gruppo che dell’innovazione ha fatto uno dei propri asset di sviluppo", ha dichiarato Luca Bixio, fondatore e CEO di FlairBit. "Siamo entusiasti di unire le forze con Credemtel per guidare la trasformazione digitale e offrire soluzioni sempre più avanzate ai nostri clienti", conclude Bixio.