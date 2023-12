Via della Seta, Italia esce ufficialmente

(Teleborsa) -consegnata, nei giorni scorsi, una nota a Pechino.

La notizia, anticipata da Il Corriere della Sera, viene confermata all'Ansa che cita fonti informate. La mossa è stata preceduta da una missione in Cina del segretario generale della Farnesina Riccardo Guariglia in estate e a seguire dalla visita del ministro degli Esteri Antonio Tajani: incontri in cui è stata confermata l'intenzione di coltivare il partenariato strategico tra i due Paesi e in cui sono stati avviati fra gli altri i passi preparatori per la visita del capo dello Stato Sergio Mattarella l'anno prossimo in Cina.

Roma stava preparando, puntando, anzitutto, a non incrinare i rapporti con Pechino, anzi l'obiettivo è rilanciarli su altri fronti e a più livelli.Ormai da qualche tempo era stata stabilita launaffinchè non ci siano troppe ripercussioni a livello diplomatico, nei rapporti tra i due Paesi. Proprio a questo era servito l'incontro tra la Presidente del Consiglio Gorgiaa margine dei lavori deln gran segreto è senza nessun dibattito parlamentare, ha portato a compimento la sua intenzione di uscire dalla Via della Seta, stracciando il memorandum sottoscritto quattro anni fa con la Cina.Così in una not- aggiunge -il memorandum della Belt and Road Initiative (BRI) non era impegnativo su nessun punto, ma apriva progetti molto promettenti per il nostro commercio internazionale, per la nostra logistica e i nostri investimenti in Africa. E' un regalo che facciamo alle grandi multinazionali".