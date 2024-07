Rilanciare i rapporti commerciali con Pechino: Meloni vola in Cina

(Teleborsa) - Dopo lo strappo sulla Vvisita ufficiale in Cina della Premierdalo su invito del primo ministro cinese Li Qiang come ha comunicato la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, in un comunicato. Lo sviluppo "sano e stabile delle relazioni, ha detto ha commentato in un briefing con i giornalisti.La portavoce Mao Ning, rimarcando la positività dei legami bilaterali, ha osservato che la Cina èa prima visita ufficiale della premier Meloni "come un'opportunità per rafforzare la comprensione e la fiduciDi missione "iiglato da un governo di cui facevo parte che sarà implementato", ha parlato il ministro delle Imprese e del Made in Italy,ntervenendo all'evento "Transizione 5.0: istruzioni per l'uso", organizzato da Unioncamere e Il Sole 24 Ore.Come detto, quattro anni fa l'addio alla Belt and Road Initiative: il governo gialloverde guidato da Giuseppe Conte, nel marzo 2019, fu l’unico Stato del G7 ad aderire al Memorandum, facendo "arrabbiare" gli