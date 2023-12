Buzzi, Standard Ethics conferma rating "E+"

Buzzi

(Teleborsa) -hail Corporate Standard Ethics Rating (SER) "" a, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di cemento. Si tratta del quarto notch su nove (nella fascia "Low") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.Gli analisti scrivono che la società presidia attentamente le tematiche ambientali e fissa obbiettivi ambiziosi, misurabili e condivisi a livello globale. Offre al mercato e agli stakeholder unaCirca ladella Sostenibilità, se da un lato si apprezza la presenza di un comitato endo-consiliare per la Sostenibilità, dall’altro restadei principali strumenti di governance (tra cui il Codice di Condotta) alle linee guida di Onu, Ocse e Ue. Sul tema, documenti internazionali come I Principi di Corporate Governance e Le Linee Guida per le Imprese Multinazionali dell’Ocse possono fornire spunti utili per un allineamento sistemico.