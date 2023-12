Borse europee toniche. A Milano corre Banco BPM dopo il piano

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Gli acquisti interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia, dovedopo la presentazione del nuovo piano . L'AD Giuseppe Castagna ha parlato di una "remunerazione considerevole in arco di piano" e annunciato che nel 2024 sarà introdotto un acconto sul dividendo.Il clima sui mercati è comunque attendista, in vista delleprenderanno nelle riunioni di questa settimana, con l'attenzione rivolta alle comunicazioni sul. Sul fronte macro, l'attenzione odierna è rivolta agli Stati Uniti, dove sarà diffuso il CPI di novembre, che dovrebbe mostrare una variazione di +3,1% a/a (da +3,2% precedente) e risultare stabile su base mensile (come nel mese antecedente).Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,24%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.984,5 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 71,53 dollari per barile.Si riduce di poco lo, che si porta a +176 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre ilsi attesta al 3,99%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,23%, sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,76%, eavanza dello 0,37%.Seduta in lieve rialzo per, con il, che avanza a 30.570 punti, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 32.557 punti. In frazionale progresso il(+0,26%); pressoché invariato il(+0,06%).Tra lea grande capitalizzazione, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 3,06%. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,48%. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,35%. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,18%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,12%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,77%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,57%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,96%),(+1,87%),(+1,57%) e(+1,55%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,89%. Tentenna, che cede l'1,40%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,22%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,18%.