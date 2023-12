Moderna e Merck: risultati positivi da vaccino mRNA in combinazione con Keytruda

Moderna

(Teleborsa) -, società di biotecnologie specializzata in terapie e vaccini a RNA messaggero (mRNA), e, colosso farmaceutico noto come MSD al di fuori degli Stati Uniti e del Canada, hanno comunicato che il vaccino antitumorale sperimentale di Moderna combinato con il farmaco Keytruda di Merck ha, dimostrando che i benefici dimostrati un anno fa si sono mantenuti nel tempo."Mentre continuiamo a seguire i partecipanti allo studio, siamo entusiasti di vedere un beneficio clinico così significativo con mRNA-4157 (V940) come trattamento adiuvante in combinazione con Keytruda in persone con resezione ad alto rischio melanoma - ha affermato, Senior Vice President and Head of Development, Therapeutics and Oncology di Moderna - Questi dati aggiungono un'altra analisi positiva ai molteplici endpoint e sottogruppi precedentemente valutati in questo studio"."Siamo impegnati a portare avanti la ricerca per modalità innovative negli stadi iniziali del cancro, dove possiamo avere l'impatto più significativo per i pazienti, combinando l'esperienza di Merck in immuno-oncologia con l'innovativa tecnologia mRNA di Moderna", ha affermato, senior vice president and head of late-stage oncology, global clinical development di Merck Research Laboratories.