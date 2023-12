Tavolo casa, serve piano pluriennale e sostenibile

(Teleborsa) - “Abbiamo ribadito all’esigenza prioritaria di avviare uncondizione indispensabile per garantire stabilità degli interventi, enella definizione dei modelli di partenariato pubblico-privato, imprescindibile per garantire ladella suache non possono sostenereA dirlo è, presidente di Legacoop Abitanti, commentando la prima riunione del tavolo di consultazione per l’adozione di un Piano Casa e di future iniziative in materia di politiche abitative, che si è svolto ieri sera presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, cui un emendamento inserito nella legge di bilancio 2024 ha affidato la delega per l’elaborazione di un Decreto interministeriale su tre tematiche: approfondimenti supubblico sottoutilizzato; sperimentazione su modelli innovativi di Edilizia Residenziale Pubblica e di Edilizia Residenziale Sociale; progetti sperimentali di Edilizia Residenziale Pubblica e di Edilizia Residenziale Sociale tramite Partenariati Pubblico Privato.“La proposta di Legacoop Abitanti -sottolinea Zaccaria-, consentendo canoni di locazione di circa 450 Euro al mese o la vendita a circa 2.800 euro a metro quadro per un alloggio tipo di 70 metri quadri. Inoltre, come ha ribadito il ministro Salvini nel corso dell’incontro, l’esperienza della cooperazione dioltre alla piena occupazione degli alloggi, la redditività certa, dati i bassi livelli di morosità (inferiore al 3%) e, nello stesso tempo, consente l’efficiente manutenzione degli immobili evitando la necessità di