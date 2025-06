Orsini, PIL (+0,6%) come da nostre previsioni ma preoccupano dazi

(Teleborsa) -. La preoccupazione sono i dazi: alcuni nostri prodotti, come l'alta gamma, non avranno problemi, ma l'incertezza crea pericoli e colpisce i settori che già soffrono". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a Novara per l'assemblea degli industriali.ha sottolineato Orsini"A fronte di mercati che si stanno chiudendo, ne troveremo altri. Quanto ci mettiamo a capire che il Mercosur è una opportunità, perché non c'è una data per il voto sul Mercosur?Il leader di Confindustria ha poi ribadito che "l'industria deve essere posta al centro,, ha chiosato.Sull'energia serve ili. Non ci possono essere divisioni politiche", ha detto Orsini sottolineando cheche ci consente di avere una produzione continua debba essere messa a sistema".