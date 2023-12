TXT e-solutions investe in start-up Arcan per rafforzamento in ambito software

TXT e-Solutions

(Teleborsa) -, azienda italiana di informatica quotata su Euronext STAR Milan, ha sottoscritto un, una start-up italiana fondata da due giovani imprenditori - entrambi con Ph.D. in Computer Science - che sviluppa piattaforme SaaS B2B per supportare sviluppatori e IT manager durante lo sviluppo di prodotti software.L'investimento iniziale di TXT nel capitale di Arcan, il cui importo risulta non rilevante in termini di flussi di cassa, è, e il contratto di investimento prevede un'opzione Put/Cal attraverso la quale TXT, entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio di Arcan che chiuderà al 31 dicembre 2025, incrementerà la propria partecipazione in Arcan fino al 100% del capitale della società."Siamo lieti di contribuire allo sviluppo di un progetto innovativo basato sull'Intelligenza Artificiale di due giovani imprenditori con forti specializzazioni in Computer Science - commentadi TXT - Con Arcan il Gruppo TXT allarga il portafoglio di Smart Solutions con un posizionamento rafforzato nell'ambito della qualità del software".Nel 2023 la società è ancora nella sua fase di sviluppo e, con ricavi da licenze SaaS attesi superiori a 100.000 euro e, a partire dal 2025, Arcan prevede di entrare nella sua fase growth con ricavi 2026 attesi a circa 1 milione di euro ed EBITDA superiore al 20%.