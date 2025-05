TXT e-Solutions, Intermonte alza target price e conferma Outperform

TXT e-Solutions

(Teleborsa) - Intermonte ha incrementato aper azione (dai precedenti 46,00 euro) ilsu, azienda italiana di informatica quotata su Euronext STAR Milan, confermando la" sul titolo.Gli analisti scrivono che, oltre agli obiettivi organici, il managementnel periodo di piano,, mantenendo al contempo una leva finanziaria massima fino a 2,0x l'EBITDA pro-forma 2027 entro la fine del piano, concentrandosi sul consolidamento di entità con una redditività solida e sostenibile, operanti nell'ambito dei tre pilastri dell'offerta del Gruppo e in tutti i settori e le aree geografiche attualmente serviti. Ipotizzando un pagamento per le società target a un multiplo EV/EBITDA compreso tra 6 e 8x, il management ha affermato che l'obiettivo di EBITDA per il 2027 passerà da 70 milioni di euro a 90 milioni di euro.Alla luce delle indicazioni del management, Intermonte mantiene invariate le stime per il 2025, migliorando leggermente (ricavi +0,9%, EBITDA +2,7%) le stime per il 2027, rimanendo leggermente al di sotto degli obiettivi aziendali (circa -2% su ricavi ed EBITDA). Il broker sta diventando più costruttivo sui segmenti Smart Solutions e Digital Advisory. Per quanto riguarda l'indebitamento netto, nota che la previsione di 46 milioni di euro a fine anno 2027 è pienamente in linea con gli obiettivi del management, tenendo presente che non ha incluso la(il management ha dichiarato di essere in trattative per la finalizzazione della cessione nelle prossime settimane).Al nuovo target price, la società si attesterebbe a 12x e 9x EV/EBITDA rettificato rispettivamente nel 2025 e nel 2027. Secondo Intermonte, il, considerando la fiducia nel raggiungimento degli obiettivi organici e di quelli di M&A da parte del management. Guardando al 2027, al target price, TXT si attesterebbe a un EV/EBITDA leggermente inferiore a 9x in base agli obiettivi organici del management, ma più vicino a 8x EV/EBITDA se venisse aggiunto un contributo realistico da M&A. Nel lungo termine, l'azienda vede un grande potenziale inutilizzato e punta a raggiungere più di 800 milioni di euro di fatturato e 135 milioni di euro di EBITDA, corrispondenti a un margine sulle vendite del 16%/17%.