Mobileye Global, allarme sui ricavi con clienti che smaltiscono scorte

Mobileye Global

(Teleborsa) -, azienda che sviluppa tecnologie di guida autonoma e sistemi avanzati di assistenza alla guida,untotale compreso tra 1.830 e 1.960 milioni di dollari, bel al di sotto dei 2,58 miliardi di dollari stimati dal mercato (secondo i dati LSEG). Ciò è sostenuto dalle spedizioni previste di EyeQ pari a 31-33 milioni di unità (rispetto a circa 37 milioni di unità nel 2023) e da spedizioni SuperVision di 175.000-195.000 unità (rispetto a circa 100.000 unità nel 2023).L'azienda israeliana, quotata al Nasdaq, prevede che laper l'anno fiscale 2024 sarà compresa tra 468 e 378 milioni di dollari e che l'sarà compreso tra 270 e 360 milioni di dollari."Come risultato del nostro processo di pianificazione standard per il prossimo anno, comprese leper determinare potenziali ordini per il 2024, siamo venuti a conoscenza di scorte in eccesso presso i nostri clienti, che riteniamo siano 6-7 milioni di unità EyeQ SoC", si legge in una nota."Sulla base delle nostre discussioni, comprendiamo che gran parte di questo inventario in eccesso riflette le decisioni dei clienti Tier 1 di creare inventario nella categoria ADAS di base a causa dei vincoli della catena di fornitura nel 2021 e 2022 e del desiderio di evitare carenze di parti, nonché produzione inferiore delle attese presso alcuni OEM nel corso del 2023 - viene spiegato - Poiché le preoccupazioni sulla catena di fornitura si sono attenuate, prevediamo che idell'anno. Di conseguenza, prevediamo che i ricavi del primo trimestre 2024 saranno significativamente inferiori a quelli del primo trimestre 2023 e che vedremo i ricavi normalizzati durante il resto del 2024".