USA, scorte industria invariate ad aprile

(Teleborsa) - Frenano ad aprile le scorte e vendite dell'industria. Secondo quanto comunicato dalstatunitense, si è registrato per le scorte una variazione nulla a 2.656,5 miliardi di dollari, in linea con le stime di consensus e contro il +0,1% registrato il mese precedente.Su base annua si è registrato un incremento del 2,2%.Variazione nulla, nello stesso periodo, anche per leche si sono attestate a 1.922,8 miliardi di dollari.Su anno si registra un aumento del 3,8%.Lasi è attestata all'1,38. Ad aprile 2024 era pari all'1,40.