Crédit Agricole Italia, emesso Green Bond per 500 milioni di euro

(Teleborsa) -ha concluso la prima emissione dell'anno di un'sul mercato italiano per un controvalore totale di, che ha raccolto ordini per quasi 5 miliardi. Con una scadenza di oltre 9 anni, l'operazione rappresenta inoltre l'emissione OBG più lunga a partire dalla riapertura del segmento - lo scorso giugno 2023 - a seguito dell'implementazione della nuova direttiva Europea.L'operazione è stata annunciata il 9 gennaio alle 12:39 e, il giorno seguente, alle 9:04 il book è stato aperto con guidance iniziale compresa in un range tra mid swap +105bps e +110bps; nel corso della mattinata sono rapidamente pervenuti circa 200 ordini fino a raggiungere un controvalore pari a quasi 10 volte l'offerta; loI proventi dell'emissione saranno finalizzati aerogati per l'acquisto di immobili ad elevata efficienza energetica e selezionati in linea ai rinnovati e più ambiziosi obiettivi di finanza verde del gruppo.L'emissione di 500 milioni di euro con durata "long 9 anni" (scadenza 15/07/2033) avrà una: pari a circa 20 bps sotto il rendimento del BTP di durata residua analoga.Curata dain qualità di Global Coordinator ed ESG Structuring Advisor e conCrédit Agricole,, Natixis, Raiffeisen Bank e, l'emissione si inserisce all'interno del Green Bond Framework del gruppo Crédit Agricole e nell'ambito del programma di Covered Bond di Crédit Agricole Italia da 16 miliardi di euro avente come sottostante mutui ipotecari residenziali italiani.