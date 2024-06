Banca Ifis ristruttura cartolarizzazione di crediti factoring per 1,15 miliardi di euro

Banca Ifis

(Teleborsa) -, gruppo attivo nello specialty finance e quotato su Euronext STAR Milan, ha concluso con successo laavente ad oggetto. L'operazione consente il miglioramento delle condizioni economiche e l'estensione del revolving period per ulteriori 24 mesi.La cartolarizzazione, denominata "IFIS ABCP Programme", è stata inizialmente perfezionata il 13 ottobre 2016 e ha ad oggetto la cessione su base rotativa di creditiderivanti dall'attività di factoring ordinaria della banca, acquistati sia pro-soluto, sia pro solvendo e di cui sia stata notificata la cessione al debitore ceduto.L'operazione di ristrutturazione ha portato Banca Ifis, che ha assunto il ruolo di Lead-Arranger e Calculation Agent, a migliorare le condizioni economiche della cartolarizzazione e ad. Alle banche già coinvolte nel progetto -, tutte col ruolo di co-arranger - si sono aggiunte Cassa Depositi e Prestiti (CDP), il cui impegno mira a garantire nuova finanza alle PMI, e Natixis CIB, quest'ultima assumendo anche il ruolo di co-arranger.All'operazione hannoBanca Finint in qualità di Corporate Servicer, Representative of the Noteholders e Back-Up Servicer, BNP Paribas, Securities Services in qualità di Account Bank e Principal Paying Agent e Clifford Chance come Drafting Counsel incaricato dai sottoscrittori."Siamo soddisfatti del successo di questa operazione che ha avuto una- dichiara il- Con questo progetto rafforziamo ulteriormente il nostro modello di business nel factoring e la nostra capacità di rifinanziarci autonomamente. Inoltre, l'allargamento della platea di sottoscrittori, che si arricchisce di due player di prestigio quali Natixis e Cassa Depositi e Prestiti, conferma la credibilità e l'autorevolezza di Banca Ifis su un mercato altamente competitivo come quello delle cartolarizzazioni".