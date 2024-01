Iveco in rally dopo il rialzo del target price di Goldman Sachs

Iveco Group

Goldman Sachs

Iveco

(Teleborsa) -per, produttore di veicoli commerciali, bus e mezzi da difesa, che risulta di gran lunga il miglior titolo del FTSE MIB dopo chehaper azione dai precedenti 12 euro. La revisione arriva vista dei risultati del 2023, che verranno presentati il 9 febbraio, e del Capital Markets Day, in programma il 14 marzo.Gli analisti della banca d'affari hanno "ulteriormente aumentato del 5% il nostroe stimiamo un incremento del 18% rispetto al consensus sull'EBIT di quest'anno, prevedendo quindi che la sovraperformance associata alle aspettative già battute sugli utili continuerà nel 2024".Nella ricerca vengono anche indicate le attese per il Capital Markets Day, con il management che "introdurrà nuovi obiettivi a breve e medio termine dato che". Per questo motivo Goldman Sachs prevede "un nuovo obiettivo di margine EBIT industriale superiore al 5% e un obiettivo di vendite per il 2024 di oltre 15 miliardi di euro".Ottima la performance di, che, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 9,58 e successiva a 10,26. Supporto a 8,9.