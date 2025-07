Iveco, titolo in rally su voci cessione da parte di Exor. No comment da holding

Iveco,

FTSE MIB

leader globale nel settore automotive

principale indice della Borsa di Milano

(Teleborsa) - Repentino marcato rialzo per il titolosul finire della seduta, che mostra un +9,30%.A fare da assist alle azioni, contribuiscono voci secondo cui Exor, la holding degli Elkann, starebbe trattando la cessione di Iveco e tra i potenziali acquirenti della società di veicoli commerciali, camion e bus ci sarebbe l'indiana Tata Motors. "No comment" è stata la risposta di un portavoce di Exor a proposito delle indiscrezioni su trattative in corso.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che ilmantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,52%, rispetto a -0,57% del).Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 15,66 Euro con tetto rappresentato dall'area 17,33. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 14,56.