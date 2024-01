ERG, buyback per oltre 2,16 milioni di euro

ERG

ERG

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver, dall’8 al 12 gennaio 2024, complessivamente(pari allo 0,0526% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 27,4140 euro, per unpari aA seguito delle predette operazioni, al 12 gennaio, sono state riacquistate, a partire dall’avvio del programma, 2.543.280 azioni ordinarie al prezzo medio ponderato di 25,5983 euro per azione.Considerando le azioni già in portafoglio, ERG detiene 3.325.360 azioni proprie pari al 2,2122% del capitale sociale.Intanto, sul listino milanese,si muove verso il basso e si posiziona a 27,38 euro, con una discesa dello 0,22%.