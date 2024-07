ERG, MSCI conferma il rating Tripla A

ERG

(Teleborsa) -, una delle principali ESG Rating Agency a livello mondiale,e il posizionamento nella. La società si è collocataa livello internazionale, tra le 137 del settore analizzate da MSCI per le performance ESG, e le oltre 2800 aziende a livello globale.Il Gruppo è inoltre risultato(terza del settore energia) nell’, l’indice che verifica il grado di integrazione dei fattori ESG nelle corporate governance e nelle strategie aziendali. L’analisi ha riguardato(di cui 70 quotate e 23 non quotate).Per la valutazione sono state considerate, tra cui: laI nell’ambito del Consiglio di Amministrazione, laben rappresentata da un comitato interno ed un comitato consiliare;nella strategia di business e nelle politiche di remunerazione; ilallineato ai temi ESG; la; le policy in ambito(es. HR, D&I, Anti- Harassment; Parità di Genere) e governance.