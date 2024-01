Air France-KLM e CMA CGM rivedono la partnership cargo

Air France-KLM

(Teleborsa) -, una delle più grandi compagnie aeree europee, e CMA CGM, società francese di trasporto di container, hanno annunciato la loro decisione di. Le due aziende hanno avviato discussioni su nuovi termini e condizioni di un rapporto commerciale per operare indipendentemente dal 31 marzo 2024 in poi.Nel maggio 2022, Air France-KLM e CMA CGM avevano annunciato l'intenzione di avviare una cooperazione commerciale nel settore cargo, entrata in vigore nell'aprile 2023. "Ilimportanti ha impedito alla cooperazione di funzionare in modo ottimale", si legge in una nota.CMA CGM rimanedi Air France-KLM. Le parti hanno concordato di modificare il vincolo esistente sulle azioni di CMA CGM nel capitale di Air France-KLM, che sarà ora in vigore fino al 28 febbraio 2025. Le parti hanno concordato che CMA CGMdi Air France-KLM il 31 marzo 2024.