BCE, Goldman Sachs continua a prevedere primo taglio tassi ad aprile

(Teleborsa) -, poiché l'inflazione di fondo si raffredderà ulteriormente, la crescita dei salari inizierà a rallentare e i rischi di inflazione al rialzo derivanti dalle tensioni geopolitiche rimarranno contenuti. È la convinzione di, che mantiene la previsione di une rimane fiduciosa nel suo scenario centrale di tagli consecutivi di 25 punti base fino a quando il tasso di deposito non raggiungerà il 2,25% all'inizio del 2025.Viene fatto notare che i dati forniti dopo la riunione del Consiglio direttivo di dicembre sono stati limitati e deboli, con una crescita ancora debole e ulteriori cali dell'inflazione di fondo. Ie hanno sottolineato che i policymaker hanno bisogno di maggiori prove per acquisire fiducia nel ritorno dell'inflazione al 2%."Ci aspettiamo di conseguenza che tutti i parametri di policy rimangano invariati al prossimo incontro e che la guidance formale ribadisca che i tassi saranno fissati "a livelli sufficientemente restrittivi per tutto il tempo necessario" - si legge in una ricerca - Ci aspettiamo che la presidenteaccolga con favore i progressi in materia di inflazione, maper confermare che l'inflazione sta rallentando in modo sostenibile verso l'obiettivo prima che la normalizzazione della politica sia opportuna"., soprattutto dopo la comunicazione di questa settimana", viene sottolineato nella ricerca firmata da Sven Jari Stehn, Chief European Economist di Goldman Sachs, e Alexandre Stott, European Economist della banca d'affari americana.Piuttosto, ora gli esperti vedono ilse l'inflazione core non rallenta quanto si aspettano e/o il Consiglio ritiene fermamente di dover attendere i dati sui salari del primo trimestre.