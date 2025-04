Goldman Sachs AM entra nel mercato degli ETF azionari attivi in Europa

Goldman Sachs

London Stock Exchange

Deutsche Borse

(Teleborsa) -, area di investimento principale all'interno di, ha annunciato ilIl Goldman Sachs Alpha Enhanced US Equity Active UCITS ETF (GQUS) è ilche saranno lanciati. Lo strumento viene quotato sule seguiranno ulteriori quotazioni su altre principali borose europee. La strategia offrirà esposizione al mercato azionario statunitense. È previsto il lancio di altri quattro fondi attraversò i quali sarà possibile ottenere accesso ai mercati azionari globali, europei, giapponesi ed emergenti.I nuovi ETF fanno leva sull'esperienza deldi Goldman Sachs Asset Management, che ha oltre 125 miliardi di dollari di asset under supervision al 31 dicembre 2024. Il lancio segue il recente ingresso di Goldman Sachs Asset Management nel segmento degli ETF attivi sul mercato EMEA con una serie di fondi obbligazionari."I clienti sono sempre più spesso alla ricerca di soluzioni attive di alta qualità, che presentano le caratteristiche di praticità e controllo offerti dagli ETF - ha detto- Dopo il lancio dei nostri fondi obbligazionari attivi core, stiamo ora ampliando la gamma all'azionario, facendo leva sulle nostre comprovate strategie di investimento quantitativo. Puntiamo a offrire trasparenza e flessibilità per supportare gli investitori ad affrontare le turbolenze di mercato e le dinamiche in evoluzione".Ad oggi, Goldman Sachs Asset Management gestisce, con asset per oltre 38,7 miliardi di dollari (al 31 marzo 2025). Il Total Expense Ratio (TER) del Goldman Sachs Alpha Enhanced US Equity Active UCITS ETF (GQUS) è pari allo 0,20%.