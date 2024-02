Credem aderisce alla Net-Zero Banking Alliance promossa dalle Nazioni Unite

Credem

(Teleborsa) -aderisce allal'iniziativa sotto I'egida delle Nazioni Unite che ha l'obiettivo di accelerare la transizione sostenibile dei principali istituti bancari a livello internazionale, impegnati ad allineare i propri portafogli di prestiti e investimenti al raggiungimento dell'obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050, in linea con i target fissati dall'Accordo di Parigi sul clima. Ne dà notizia il Gruppo in una nota.Dal 2019, il Gruppo porta avanti obiettivi non solo economici, ma anche ambientali e sociali, attraverso l'attuazione di uno specifico piano, illustrato e progressivamente rendicontato nelleche ha consentito di contribuire al perseguimento di 11 dei 17 obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell'Agenda ONU 2030. Una visione a tutto tondo sul cambiamento climatico che integra azioni di riduzione delle emissioni controllate direttamente, obiettivi sociali, target di finanza sostenibile, identificazione, gestione e monitoraggio dei rischi ambientali e climatici anche con la loro integrazione nel sistema degli obiettivi di rischio (RAF - Risk Appetite Framework). Inoltre l'consente di misurare, rilevare, gestire e condividere a livello globale informazioni riguardanti il cambiamento climatico.: concentrare prioritariamente le azioni di decarbonizzazione del portafoglio crediti e finanza di proprietà sui settori oil & gas e power generation, settori che hanno un impatto più significativo sul clima, impegnandosi a fissare il primo obiettivo entro 18 mesi dalla sottoscrizione dell'impegno ed obiettivi intermedi al 2030; fornire aggiornamenti su base annuale pubblicando il livello delle emissioni e la loro intensità; tenere conto di scenari basati sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili; divulgare i progressi compiuti rispetto alla strategia di transizione indirizzata e approvata dal Consiglio di Amministrazione.Ad ogginé esposizioni specifiche nei confronti di operatori del settore dell'estrazione del petrolio e non finanzia progetti di questo genere. Le esposizioni relative ad aziende operanti nella filiera complessiva del petrolio e dei combustibili rappresentano meno del 2% del totale degli impieghi della banca (dati, ottobre 2023) e sono oggetto di un approccio molto selettivo in coerenza con i profili di decarbonizzazione e transizione delle aziende clienti. L'adesione – si legge nella nota – consentirà inoltre di disporre di un schema di riferimento validato e condiviso a livello internazionale per sviluppare la strategia di medio-lungo termine."Aderiamo alla Net-Zero Banking Alliance con soddisfazione, convinzione e responsabilità – ha dichiarato–. La nostra partecipazione è infatti frutto di un percorso condiviso tra il management e il Consiglio di Amministrazione, che ci ha accompagnati per diversi mesi e resi consapevoli dell'importanza degli impegni che stiamo assumendo e degli impatti che il nostro lavoro avrà anche sulle generazioni future. Continueremo a lavorare per creare valore e benessere sostenibile nel tempo con la consapevolezza che soltanto un impegno comune tra banche, imprese, collettività potrà davvero portare a risultati concreti".