Il MASE a New York per l’HLPF 2025: l’Italia protagonista del confronto globale sulla sostenibilità

(Teleborsa) - Da oggi al 23 luglio, ilpartecipa aallasullo Sviluppo Sostenibile (High-Level Political Forum – HLPF 2025), il più importante appuntamento annuale delle Nazioni Unite dedicato all’attuazione dell’Agenda 2030.A guidare lasarà il Sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica,, che interverrà nel Dibattito Generale riservato ai ministri e ai rappresentanti di alto livello. Il tema di quest’anno, "", celebra glidelle, mettendo al centro il ruolo che l’ONU può ancora svolgere nel promuovere lo sviluppo sostenibile su scala globale.La presenza italiana all’HLPF 2025 ha l’obiettivo di rinnovare l’impegno per l’attuazione e il monitoraggio della Se di rafforzare il dialogo internazionale sui temi della localizzazione degli(SDGs) e della coerenza delle politiche pubbliche in chiave sostenibile.Un ruolo di primo piano sarà affidato alla, iniziativa co-promossa dal MASE e da UN-Habitat, che sostiene governi nazionali e locali nel progettare meccanismi di governance multilivello e nell’individuare progetti ad alto impatto nei territori.Nel corso dell’HLPF si terranno due momenti significativi legati alla piattaforma: ildellae l’, in programma il 23 luglio presso la Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite. In quella sede, oltre dieci tra Stati e organizzazioni internazionali firmeranno, insieme al Sottosegretario Barbaro e alla Executive Director di UN-Habitat, Anaclaudia Rossbach, una Lettera di Intenti che segnerà la loro adesione ufficiale all’iniziativa.L’HLPF 2025 rappresenterà anche un’occasione celebrativa: i 70 anni dell’adesione dell’Italia alle Nazioni Unite. Un traguardo che sarà ricordato con un evento speciale organizzato dallain collaborazione con la National Italian American Foundation (NIAF), che celebra, a sua volta, i 50 anni della propria attività.