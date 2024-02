ALA, la controllata spagnola Sintersa apre la prima filiale in Italia

ALA

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l'industria aeronautica e aerospaziale, haL'azienda spiega che la presenza di Sintersa in Italia, con la sua significativa expertise in settori complementari a quelli di ALA, in particolare nella progettazione, produzione e assemblaggio degli electrical interconnection systems in settori come l'aerospaziale e il militare, consentirà al gruppo didi prodotto e di mercato, con una importante, e di espandere il business e la produzione di Sintersa anche al di fuori della penisola iberica, e contestualmente ampliare la market share del gruppo sul mercato domestico."Riteniamo questa operazione possa ulteriormente migliorare, oltre ad offrire agli attutali clienti del Gruppo nuovi prodotti e servizi - ha commentatodi ALA - Questo plant è un'ulteriore prova della attenzione per l'Italia ed il mercato italiano, e non sarà semplicemente un punto di distribuzione, ma un centro di eccellenza ed innovazione. Porteremo direttamente nel cuore dell'industria italiana la nostra expertise nella progettazione, produzione e assemblaggio degli electrical interconnection systems arricchiti dalla qualità e dall'esperienza quarantennale di Sintersa".