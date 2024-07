Banca Investis, Armando Gribaudi (ex UBS) nuovo Banker presso filiale di Milano

UBS

(Teleborsa) -, che fornisce servizi di advisory finanziaria e patrimoniale con particolare attenzione al segmento dei clienti High Net Worth Individual (HNWI), ha annunciato l'Armando Gribaudi hapressodove, nel ruolo di Executions specialist, si è focalizzato sull'azionario europeo e statunitense e su transazioni forex. Dal 2001 al 2018, presso la sede UBS di Milano, ha ricoperto l'incarico di Senior Investment Advisor occupandosi di fornire consulenza sui portafogli dei clienti in termini di asset allocation, raccomandazioni di fondi, azioni e obbligazioni; negli ultimi anni della sua esperienza milanese è stato anche responsabile del team di Active Advisory Italia. A fine 2018, tornato a Torino, ha continuato la sua carriera in UBS nel ruolo di Client Advisor."Con immenso orgoglio, accogliamo Armando Gribaudi nel nostro Gruppo - a dichiaratodi Banca Investis - La sua visione internazionale e la sua vasta esperienza nel settore bancario sono elementi cruciali per il nostro consolidamento"."È un onore per me entrare a far parte del Gruppo Banca Investis in questo, supportata da una strategia di diversificazione del business in un mercato sempre più competitivo e complesso" ha affermato Gribaudi.