Collecto, round di investimento pre-seed da 750 mila euro

(Teleborsa) -, startup che intende democratizzare l'accesso ai beni di lusso trasformandone il concetto di proprietà attraverso il crowdfunding, ha completato un. Il nuovo capitale servirà ad investire nell'acquisizione di nuovi clienti e nella tecnologia, si legge in una nota.Collecto, permettendo così a più collezionisti di comprare insieme un bene e condividerne la proprietà. Fondata nel 2023 da Giovanni Camisasca, Matteo Costantini e Salvatore Zola, la startup ad oggi, a pochi mesi dal lancio, ha all'attivo oltre 150 mila euro in beni di lusso venduti tra orologi, opere d'arte, vini da collezione e borse, con circa 7 mila utenti iscritti alla piattaforma.Ilcome: Matteo Barcella - CEO Brumbrum; Marco Bragadin - Ex CEO ING Direct Italia; Camillo Candia - Ex CEO Zurich italia; Manlio Costantini - Executive Director Assist Digital; Paola Galbiati - CdA Illimity bank, Mondadori, Unieuro; Stefano Gnocchi - Partner Fidiger Spa (Pirola Pennuto Zei); Mark Iuliano - ex calciatore; Giacomo Lorusso - General Manager Jakala; Andrea Manfredi - CEO SuperMoney; Marco Morfino - Managing Partner Clearwater International; Marco Valioni - CIO Nexi Payments.