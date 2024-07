Atlas SGR, primo closing dei fondi su PMI italiane e Venture Capital

(Teleborsa) -, piattaforma indipendente focalizzata sul mercato italiano degli investimenti alternativi, ha, un Fondo di Investimento Alternativo (FIA) di debito che investe in PMI italiane,, fondo di Venture Capital focalizzato su startup di Intelligenza Artificiale e Cybersecurity fondate all'interno di Venture Builder europei e globali.Atlas PMI Destinazione Futuro ha ottenuto un investimento iniziale dicon un target di raccolta a due anni di. Il fondo è pensato per operare in un contesto contraddistinto dal razionamento del credito verso le imprese, in particolare quelle più piccole, e dalla proliferazione di canali alternativi di finanziamento, si lege in una nota.Atlas PMI Destinazione Futuro investirà in, presentate ad Atlas SGR da una rete di partner selezionati (principalmente, primari Confidi e alcune piattaforme di crowdfunding selezionate). Opererà attraverso finanziamenti alle PMI e ai liberi professionisti, oppure come investor in operazioni di minibond e crowfunding/crowdlending, con investimenti della durata massima di 7 anni. L'importo del finanziamento è fino a 500 mila euro, con garanzia minima del 50% rilasciata da Confidi, controgarantita dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, oppure mediante garanzia diretta dello stesso Fondo Centrale, in funzione della normativa vigente.PMI Destinazione Futuro rispetta le linee guida stabilite dall'Art. 8 SFDR e investe per almeno il 70% in PMI italiane, qualificandosi come PIR (Piani Individuali di Risparmio a lungo termine). Atlas PMI Destinazione Futuro è gestito dal General Partner e Responsabile della Gestione del Fondo,Atlas AIVB Fund I, con un target di, ha già raccolto un investimento iniziale di. Atlas AIVB Fund I investe nelle fasi pre-seed e seed delle startup con possibilità di fare follow-on fino al Series A. La gestione del Fondo è affidata a, coadiuvato da