Il calendario 2024 degli eventi societari di OVS

Leader dell'abbigliamento in Italia

OVS

(Teleborsa) - Il, ha comunicato il calendario degli eventi societari del 2024 ed ha specificato che a seguito delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nello stesso giorno o nelle giornate successive, si potranno tenere incontri o conference call con la comunità finanziaria per la presentazione dei dati contabili.Inoltreha comunicato che il mese previsto per il pagamento dell’eventuale dividendo a valere sui risultati dell’esercizio 2023 è giugno 2024, sottolineando che nessuna decisione è stata presa in merito all’eventuale distribuzione del dividendo e al suo pagamento, che è rimessa alla competenza esclusiva dell’assemblea dei soci, né sulla politica dei dividendi della Società. Tale comunicazione non può quindi essere interpretata in alcun modo come una previsione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la distribuzione di dividendo.CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio d’esercizio e del Bilancio consolidato al 31 gennaio 2024Assemblea: Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 gennaio 2024 - Unica convocazioneCDA: Approvazione delle Informazioni periodiche aggiuntive relative al primo trimestre 2024CDA: Approvazione della Relazione finanziaria Semestrale al 31 luglio 2024CDA: Approvazione delle Informazioni periodiche aggiuntive relative al terzo trimestre 2024