Sostenibilità, Unicredit supporta piani crescita di Unifarco

Unicredit

(Teleborsa) -sostiene i piani dila banca ha infatti strutturato in favore del Gruppo con sede a Santa Giustina (Belluno) un'operazione di supporto finanziario dattraverso un finanziamentoAttraverso il finanziamento "UniCredit riconosce all’azienda, al momento dell'erogazione, una riduzione del tasso rispetto alle condizioni offerte previste per queste operazioni, conin ambitoprefissati allaPiù nello specifico gli obiettivi collegatidell’approvvigionamento di energia elettrica da fonti rinnovabili con Garanzie di Origine e l’impegno di risorse per la realizzazione di Programmi dedicati al welfare aziendale per i dipendenti dell’azienda.Tale operazione - spiega la nota -alla redazione del primo bilancio di sostenibilità consolidato che rendiconta le performance died è per questo che ci impegniamo quotidianamente nel promuovere scelte sostenibili in tutti gli aspetti aziendali, da quello produttivo legato al business, a quello finanziario, all’attenzione alle persone, siano esse interne o esterne all’azienda, e, ovviamente, all’ambiente in un processo virtuoso e in continuo miglioramento” dichiaraPresidente di Unifarco.Per, Regional Manager Nord Est di UniCredit "l’ha ben compreso ormai da anni. Questa operazione va quindi in continuità con il piano di sviluppo portato avanti dalla società negli ultimi anni ed è la prova concreta, l’ennesima, della volontà di UniCredit di supportare realtà che credono realmente nella sostenibilità quale direttrice di sviluppo, con ritorni concreti per lo sviluppo di questo territorio e della comunità".Il- per il quale ridurre il proprio impatto ambientale rappresenta da sempre una priorità e un punto di partenza per Unifarco - ha chiuso ilin crescita del 12% rispetto all’esercizio precedente e realizzato per il 75% in Italia e per il restante 25% all’estero (Spagna, Germania, Austria, Francia, Belgio, Svizzera e altri paesi extraUE) grazie all’attività di oltre 800 collaboratori