UniCredit supporta Aran Cucine con Garanzia Futuro di SACE

UniCredit

(Teleborsa) -ha erogato un finanziamento per c, della durata di 8 anni finalizzato al sostegno degli investimenti in capo alle controllate estere in USA e Francia di Aran Cucine. Il finanziamento è stato assistito dallaIl piano di crescita diprevede l’apertura di negozi monomarca di proprietà in Italia e USA e di altri negozi in franchising in Francia.- si legge nella nota - è un'azienda con oltre 30 anni di storia che, sotto la guida di Renzo Rastelli, si è trasformata in una realtà internazionale. Nel 2023è stato realizzato in Italia mentre il restante 46% è riferito a vendite all’estero realizzate principalmente in USA, Francia, Svizzera, Regno Unito e Spagna con i brand Aran Cucine e Newform Ufficio.“Siamo molto orgogliosi del sostegno di una banca importante come UniCredit che sostiene il nostro piano di investimenti all’estero, redatto con il supporto dei nostri consulenti di Cap Advisory. Grazie a questo piano riusciremo a consolidare la nostra presenza in Italiae ad espanderci ulteriormente negli Usa e in Francia", commenta il Ceo di Aran Cucine,"Con questo intervento - dichiaraRegional Manager Centro di UniCredit - ribadiamo la volontà di UniCredit di proporsi come partner di riferimento per le numerose realtà imprenditoriali interessate a intraprendere piani di crescita tanto ambiziosi e lungimiranti quanto concreti e sostenibili. Una sostenibilità intesa nelle sue varie accezioni, che spaziano da quella ambientale a quella economica, e che sta diventando sempre più fattore dirimente di successo sui mercati globali".