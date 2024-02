Agricoltura, Fedriga (FVG); "Tutelare sistema produttivo. Situazione Suez inaccettabile"

(Teleborsa) - ". Le regioni che vorranno richiedere l'autonomia differenziata, anzi, avranno un'opportunità in più. Per chi non la richiederà, tutto rimarrà esattamente come oggi, quindi non c'è danno". Così, presidente dele della Conferenza delle Regioni a margine di un convegno a Trieste."Le Regioni sub speciali - ha proseguito - rimangono come sono oggi e avranno il vantaggio che, se una regione a statuto ordinario chiederà una competenza non propria delle regioni a statuto speciale, queste avranno un trattamento più veloce per acquisire quella medesima competenza. Io penso che, non per tenere bassi alcuni territori,e ritengodebba andare".Il governatore ha parlato anche dei, affermando "è chiaro che, ma ci aspettiamo un incremento quando arriverà la. Ed è quello che ovviamente. Dobbiamo avere la consapevolezza che, perchè se accogliamo tutti questi ingressi, già oggiin proporzione alla popolazione e non possiamo sopportare numeri che crescono in maniera spropositata perché non è gestibile".Parando della protesta dei trattori,ha ricordato "oggi abbiamo un: alla borsa dei cereali competono produzioni che hanno una regolamentazione molto severa e prodotti che non hanno molte regolamentazioni. Ciò vuol dire". "Abbiamo un problema burocratico ed abbiamo un problema di capacità di creare utie per le produzioni.. Sono temi che bisogna affrontare a livello europeo. La competitiva del nostro sistema produttivo - ha aggiunto - oggi è messa in crisi a livello europeo da un'apertura internazionale verso paesi con sistemi regolatori totalmente diversi dal nostro, che però competono sulla nostra stessa pista di gara. Questo vuol dire che di fatto escludiamo pezzi del mondo produttivo dalla possibilità di stare in piedi".Parlando della situazione delil governatore del Friuli Venezia Giulia ha affermato che "il ricatto degli Houthi ai paesi occidentali diventa qualcosa di inaccettabile" e "ladalle forze democratiche".