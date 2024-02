Brilla Tod's: titolo non fa prezzo in avvio, poi lo scatto a doppia cifra

Tod's

FTSE Italia All-Share

azienda di calzature di lusso

Tod's

(Teleborsa) - Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 16,89%, dopo non essere riuscita a fare il prezzo in apertura.Il mercato porta il prezzo della società vicino ai 43 euro per azione proposti da L Catterton nell' OPA amichevole lanciata nel weekend di concerto con i Della Valle sulla totalità delle azioni della maison.L'offerta lanciata da Crown Bidco, società interamente controllata da un fondo privato gestito da una società affiliata di L Catterton Management Limited, riguarda il 36% del capitale di Tod's ad un prezzo di 43 euro per azione, con un premio del 17,59% che fissa il valore dell'operazione a 512 milioni di euro.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell'rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 42,75 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 42,33. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 43,17.