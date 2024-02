Kuhn (BPER): con accordi BEI credito a 500 aziende a tassi più convenienti

BPER Banca

(Teleborsa) - Gli accordi per complessivi 650 milioni di euro siglati oggi a Milano dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e daper sostenere l'erogazione di credito a PMI e Mid Cap "sono un momento importate perché". Lo ha affermato, Chief Retail & Commercial Banking Officer di BPER Banca, riferendosi alla garanzia denominata "Linked Risk Sharing", che coprirà fino al 50% dei prestiti alle imprese.Si tratta infatti della seconda volta che BEI sceglie BPER comeper l'Italia per i suoi, e il Linked Risk sharing arriva dopo il Life 4 energy, prodotto di finanziamento per l'efficienza energetica che BPER ha gestito in esclusiva dal 2017 al 2023."Sia la possibilità di utilizzare la provvista BEI che la garanzia ci consentiranno di proporreper le aziende", ha sottolineato Kuhn, aggiungendo che "i finanziamenti raggiungeranno circain Italia, sulla base della dimensione media di prestiti che vediamo sul territorio"."BPER ha una storia di banca di prossimità, con finanziamenti del taglio di qualche milione di euro - ha spiegato il manager in conferenza stampa - In uno scenario di tassi alti, saremo in grado di offrirerispetto alle condizioni di mercato".