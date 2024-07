Gruppo BPER, 1 miliardo di euro per "Transizione 5.0"

(Teleborsa) - Illancia, con un plafond dedicato di un miliardo di euro, il, riservato a cogliere le opportunità delper supportare la transizione delle imprese italiane verso sistemi innovativi, digitali e sostenibili. Il servizio, offerto dasi compone di un supporto finanziario tramite prodotti di finanziamento e leasing strumentale e di una consulenza specialistica offerta grazie agli accordi con società leader di mercato.Ilintende così dare ulteriore impulso agli investimenti delle aziende che vogliono cogliere le sfide rappresentate dalle transizioni globali in corso: trasformazione digitale e dei processi produttivi per ridurre i consumi energetici a beneficio dell'ambiente.Lehanno stimolato l'adozione di tecnologia e incrementi di produttività. Transizione 5.0 pone l'accento su un'interazione armoniosa tra uomo e macchina, con un forte impegno verso la sostenibilità e l'ecologia. L'obiettivo è quello di creare un equilibrio tra tecnologie avanzate e competenze umane, sfruttando l'intelligenza artificiale, la robotica collaborativa e le tecnologie verdi per sviluppare processi produttivi più efficienti e rispettosi dell'ambiente.Ilè una misura portante del nuovo PNRR e rappresenta uno strumento essenziale sia per migliorare la sostenibilità e la digitalizzazione delle imprese italiane, sia, nel breve periodo, per rafforzare la crescita economica, attraverso un deciso sostegno agli investimenti."Il ruolo di BPER a sostegno delle imprese è fondamentale – ha dichiarato–. Vogliamo essere un partner strategico nei piani di sviluppo e di transizione digitale ed ecologica delle aziende. Siamo preparati per individuare insieme ai nostri clienti le opportunità più interessanti e, attraverso questo nuovo servizio, possiamo affiancare i nostri clienti nell'ottenimento del credito d'imposta, nella corretta predisposizione delle certificazioni e nella realizzazione del loro piano di investimenti"."Il nuovo credito d'imposta previsto nell'ambito del Piano Transizione 5.0 – ha aggiunto– rappresenta una significativa opportunità per le imprese italiane di investire in innovazione e digitalizzazione. La misura, incentivando la modernizzazione dei processi produttivi, di fatto favorisce la competitività del nostro tessuto industriale a livello internazionale. PwC dispone delle competenze necessarie per determinare il corretto beneficio ritraibile da questo incentivo, guidando le imprese attraverso le complesse normative fiscali"."La nostra collaborazione con il Gruppo Bper nel Piano Transizione 5.0 – ha dichiarato– permette alle imprese di accedere a strumenti finanziari e consulenziali d'avanguardia. Il nostro impegno è infatti focalizzato nel fornire alle aziende supporto concreto per affrontare le sfide della digitalizzazione, dell'innovazione e della sostenibilità. Con il nostro expertise e insieme a Bper desideriamo aiutare le aziende a implementare soluzioni innovative per migliorare la loro efficienza operativa e ridurre il loro impatto ambientale".