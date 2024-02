Saras, Equita alza target price.: prevediamo adesione OPA elevata

Saras

(Teleborsa) - Si muove in ribasso, che tratta in perdita del 4,51% sui valori precedenti, dopo che la famiglia Moratti ha raggiunto un accordo per cedere al trader di materie prime Vitol il 35% della società a un prezzo di 1,75 euro ad azione.Dopo il via libera alla cessione del 35% di Saras da parte della famiglia Moratti, ", data la condizione di controllo della società e la volontà fonderla per il delisting". Lo evidenziano gli analisti di Equita in un focus dedicato a Saras dopo l'annuncio arrivato ieri in serata, con l'accordo tra i Moratti e Vitol per il 35% della societa' a 1,75 euro per azione. "Il prezzo di 1,75 euro per share rappresenta un premio del 10% rispetto al prezzo del 6 febbraio 2024 (data precedente alla notizia pubblicata da Bloomberg riguardante una potenziale vendita da parte della Famiglia Moratti). Calcolando a ritroso dalla data del 6 febbraio - evidenziano gli analisti - il prezzo rappresenta un premio medio ponderato per i volumi del 7% rispetto al mese precedente; 12% rispetto ai 3 mesi precedenti; 21% rispetto ai 6 mesi precedenti; 30% rispetto ai 12 mesi precedenti".Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che lamantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,7%, rispetto a +1,9% dell').Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 1,734 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 1,679. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 1,788.