OPA Saras, CdA ritiene congruo da un punto di vista finanziario il corrispettivo

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della raffinazione del petrolio e nella produzione di energia elettrica, harelativo all'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa sulla totalità delle azioni dell'Emittente.Ai fini dell'emissione del Comunicato dell'Emittente, il Consiglio di Amministrazione ha, tra l'altro, preso visione e tenuto conto del parere rilasciato dagli amministratori indipendenti, a cui è stata allegata larilasciata da Rothschild & Co, in qualità di advisor finanziario nominato dagli stessi amministratori indipendenti ai fini delle loro valutazioni, nonché della fairness opinion rilasciata da, in qualità di advisor finanziario nominato dal Consiglio di Amministrazione.All'esito della riunione, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei votanti ha ritenutodi 1,60 euro per azione dell'Emittente che sarà portata in adesione all'offerta.