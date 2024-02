Tod's, i Della Valle lanciano OPA totalitaria per delisting

Lvmh

Tod's

(Teleborsa) -e L. Catterton Management Limited, il fondo di investimento controllato dadi Bernard Arnault, lanciano "un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria per unvolta ad acquisire massime n. 11.913.128 azioni ordinarie di" con l'obiettivo di "dalla quotazione e dalla negoziazioni su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana.Lo ha annunciato, nel weekend, la società con una nota, in cui aggiunge che "in caso di integrale adesione all'Offerta gli azionisti di maggioranza resteranno titolari di 17.870.511 azioni, rappresentative del 54% del capitale sociale dell'Emittente, L Catterton diventerà titolare indirettamente di n. 11.913.128 azioni, rappresentative del 36% del capitale sociale dell'Emittente", mentre "l'azionista di Minoranza resterà titolare di n. 3.309.900 azioni, rappresentative del 10% del capitale sociale dell'Emittente"."Sonoche porterà ulteriori benefici allo sviluppo futuro del Gruppo Tod's, uno sviluppo fatto di continui investimenti e di obiettivi sfidanti. In questo momento, uscire dalla Borsa, con la quale abbiamo sempre avuto ottimi rapporti, riteniamo sia la scelta strategicamente più idonea", ha commentato, il lancio dell'OPA totalitaria per il delisting della società. "Condividere questo percorso con L Catterton - private equity leader mondiale nel settore dei beni di consumo - ci darà la possibilità di svilupparci ulteriormente e di cogliere le opportunità' che il mercato offrirà", ha sottolineato il numero uno di Tod's.