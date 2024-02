Tonfo di Saras con uscita Moratti. Titolo si allinea a vendita quota

Saras

società energetica

FTSE Italia All-Share

Saras

Gruppo attivo nella raffinazione

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 5,68% sui valori precedenti, dopo che la famiglia Moratti ha raggiunto un accordo per cedere al trader di materie prime Vitol il 35% della società a un prezzo di 1,75 euro ad azione.A Piazza Affari il titolo viaggia a 1,70 euro dopo aver raggiunto un minimo a 1,6645 euro.Vitol lancerà un'offerta pubblica d'acquisto sul titolo con l'obiettivo di delistarlo.A livello comparativo su base settimanale, il trend dellaevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Tecnicamente, ilè in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,72 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,666. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,774.