Coca-Cola, ricavi quarto trimestre superano le attese

The Coca-Cola Company

(Teleborsa) -, una delle più grandi aziende produttrici e distributrici di bevande analcoliche, ha chiuso ildel 2023 conin aumento del 7% a 10,8 miliardi di dollari (gli analisti avevano stimato 10,68 miliardi di dollari, secondo i dati LSEG), mentre i ricavi rettificati sono cresciuti del 12%, guidati dalla crescita del 9% del prezzo/mix e della crescita del 3% delle vendite. Ilè stato del 21,0% rispetto al 20,5% dell'anno precedente. L'EPS è sceso del 2% a 0,46 dollari, mentre l'è cresciuto del 10% a 0,49 dollari (uguali alle attese)."Durante l'anno, le nostre persone e i nostri partner sono cresciuti per affrontare nuove sfide, permettendoci di eccellere a livello globale e di offrire risultati in un mondo dinamico - ha affermato il- All'inizio di un nuovo anno, siamo fiduciosi che la nostra strategia per tutte le stagioni, il potente portafoglio e il sistema armonizzato continueranno a creare valore per i nostri stakeholder nel 2024 e nel lungo termine".Per il, la società prevede di ottenere una crescita dei ricavi rettificati compresa tra il 6% e il 7%. Inoltre, prevede che la crescita percentuale dell'EPS rettificati includa un ostacolo valutario compreso tra il 4% e il 5% sulla base dei tassi attuali e includendo l'impatto delle hedged positions, oltre a un ostacolo del 2% circa derivante da acquisizioni, dismissioni e cambiamenti strutturali.