CNH Industrial, Incisa: bilancio solido, avanti con investimenti

CNH Industrial

(Teleborsa) -continua a "puntare sulla crescita organica del gruppo, proseguendo con gli investimenti', che si sono attestati a circa 3 miliardi di dollari tra investimenti Capex e in ricerca e sviluppo nel periodo 2022-2023 e che sono attesi a circa 4,4 miliardi tra il 2022 e il 2024.A dirlo è stato il, durante la conference call, commentando i risultati del quarto trimestre e dell'intero 2023 . Per quanto riguarda la crescita inorganica, ha aggiunto, 'la società ha sufficiente liquidità per migliorare ulteriormente le offerte".Incisa ha aggiunto che CNH ha un "bilancio solido, con un basso debito industriale", ricordando che S&P Global Ratings ha alzato la valutazione a 'BBB+' con outlook stabile.Nel 2023, "CNH ha restituito agli azionisti circa 1,2 miliardi di dollari tra dividendi e buyback e ha lanciato un ulteriore programma di riacquisto di azioni da 500 milioni di dollari, che sarà avviato alla conclusione di quello attualmente in corso da un miliardo", ha detto ancora Incisa, spiegando che il nuovo piano "dovrebbe partire a fine anno".Il CFO, infine, ha detto di aspettarsi che "la politica sui dividendi della società sarà approvata durante l'assemblea degli azionisti".